Brexit istifaları devam ediyor: Üç bakan istifa etti

Britanya’da parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit’i oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alan değişiklik teklifi kabul edilirken, başbakanla ters düşen sağlık, ortadoğu ve ekonomi bakanları istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

The Guardian’da yer alan habere göre, dün gece yapılan oylamada teklif 302’ye karşı 329 oyla kabul edildi ve parlamento gündemini belirleme yetkisi hükümetten bir günlüğüne alındı.

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Eski Muhafazakar Parti bakanlarından Oliver Letwin ve İşçi Partisi vekillerinden Hilary Benn önderliğinde hazırlanan yasa teklifi, vekillere May’in anlaşabileceği – daha yumuşak bir Brexit veya Madde 50’nin aktive edilmesi gibi – alternatif seçenekler sunuyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin ‘hayır’ oyu için grup kararı aldığı oylamada ‘evet’ oyu veren Sağlık Bakanı Steve Brine, Ortadoğu Bakanı Alistair Burt, Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

Geçtiğimiz haftalarda anlaşmasız bir Brexit’in oluşturacağı risklere ilişkin demeçler veren Harrington hükümeti ‘ülkedeki nüfusun büyük bir çoğunluğunun yaşamları ve geçim kaynaklarıyla rus ruleti oynamakla’ suçladı.

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Kabul edilen teklife göre milletvekilleri çarşamba günü Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunda farklı senaryoları oylamaya sunacaklar. Oylanacak seçenekler arasında yeni referandum ve Brexit’in iptalinin de bulunması bekleniyor.