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Yaramazlara biraz batar!

Brexit için yeni referandum isteyenler Londra’da yürüyor

Britanya’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasıyla (Brexit) ilgili yeni referandum talep eden yüz binlerce kişi, başkent Londra’daki yürüyüşte bir araya geldi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre yürüyüşe katılan yüz binler, bando ekipleri, düdükler ve tezahuratlarla ilerlerken, slogan olarak da ‘halk oyu’ öne çıktı.

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Avrupa Konseyi hafta içinde Brexit tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay vermişti.

Gelecek hafta içinde Britanya Parlamentosu’nda oylanması planlanan anlaşma bir kez daha reddedilirse Britanya’nın AB’den ayrılık konusundaki son karar tarihi 12 Nisan olacak.

Eğer anlaşma bu kez milletvekilleri tarafından kabul edilirse, Brexit’in gerçekleşmesi için tarih 22 Mayıs olacak.

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