Brexit: Anlaşmasız ayrılığın yıllık bedeli 91 milyar lira

Britanya’nın, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılması yıllık 13 milyar sterlin (yaklaşık 91 milyar lira) değerinde ek maliyete yol açabilir.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, 12 Şubat’ta, “Brexit’e ilişkin bir çözümün bulunması herkesin çıkarına. Anlaşmasız ayrılık bu ülke için ekonomik şok oluşturur” demişti.

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Britanya hükümeti tarafından hazırlanan, ‘İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının iş dünyası ve ticaret üzerindeki etkileri’ adlı raporda, ülkenin birlikten anlaşma olmaksızın 29 Mart tarihinde ayrılması halinde uygulanacak gümrük kontrollerinin iş dünyasına yıllık yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği belirtildi.

Brexit sonrası gıda fiyatları yükselebilir

Raporda anlaşmasız ayrılık halinde gıda fiyatlarının yükselmesinin beklendiği belirtilirken, AB üzerinden gelen ürünlerde gecikme yaşanabileceği vurgulanda. Raporda “Britanya’nın en görünür şekilde etkilenebileceği alan Manş denizi üzerinde gelen ürünlerde gecikmenin olması. İngiltere’nin gıda ihtiyacının yüzde 30’u AB’den geliyor” dendi.

Britanya’nın AB’den anlaşmasız ayrılmasının tüketicilerin davranışlarını da değiştirebileceği, bazı gıdaların tedariğinde sıkıntı yaşanabileceğinin vurgulandığı raporda, anlaşmasız ayrılık halinde Britanya ekonomisinin gelecek 15 yıl içerisinde hükümetin beklentilerinden yüzde 6 ile yüzde 9 arasında daha küçük olabileceği bildirildi.

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Raporda, Britanya hükümetinin bu zamana kadar hedeflediği 40 ticaret anlaşmasından sadece altısı üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.