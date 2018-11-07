‘Breaking Bad’ efsanesi sinema filmi oluyor

Efsane dizi ‘Breaking Bad’ yapımsıcı tarafından beyaz perdeye aktarılacak.

Guardian’da yer alan habere göre dizinin bitiminin beş yıl ardından Vince Gilligan iki saatlik bir film için kolları sıvadı.

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‘Greenbrier’ adının verileceği iddia edilen film için dizinin hikayesinin geçtiği Albuqerque’de çekime başladığı da gelen bilgiler arasında.

Film, kaçırılan bir adamın özgürlüğü için verdiği mücadeleyi konu ediyor.

Ancak filmde dizinin yıldızları Bryan Cranston ve Aaron Paul’un rol alıp olmayacağı ve vizyon tarihi henüz belirsiz.