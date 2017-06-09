Brad Pitt, Trump sonrası ‘havayı kokladı’: Sıcaklık daha da artacak, bizim için bir gelecek yok

ABD’li ünlü oyuncu Brad Pitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim anlaşmasından çekilmesini ti’ye alan bir skeçte rol aldı.

ABD’nin ‘Comedy Central’ kanalında yayınlanan ‘Jim Jefferies Show’da, Jefferies “Dünya, hala Trump’ın iklim anlaşmasından çıkmasıyla mücadele ediyor. Programı kapatmadan önce konunun üzerinde bir kez daha gitmek, iklim değişikliğini anlamamıza yardımcı olmak, dünya için ne anlama geldiğini anlamak için, işte programımızın hava durumu sunucusu burada” diyerek Brad Pitt’i takdim etti.

Skeçte bir hava durumu sunucusunu oynayan Pitt, birçok yerinde güneş parlayan bir arka fonda, haritada farklı bölgeleri göstererek ‘havanın daha da ısınacağını’ söyledi.

Pitt, Jefferies’in “Bizim için bir gelecek tahminin var mı?” diye sorması üzerine ise “Bizim için hiçbir gelecek yok” diye yanıt verdi.

Trump’tan beklenen hamle

Başkanlık yarışından bu yana, iklim değişikliğine karşı mücadeleye karşı çıkmasıyla ve durumu ciddiye almamasıyla eleştirilen Trump bir hafta önce iklim anlaşmasından çekileceklerini duyurmuştu.

Anlaşmanın ülkesinin çıkarlarına zarar verdiğini savunan Trump, iklim konusunda ‘daha adil bir anlaşma’ yapacaklarını söylemişti.

ABD böylece Suriye ve Nikaragua’yla birlikte anlaşmayı imzalamayan üç ülkeden biri haline gelecek. ABD’nin anlaşmaya taraf olması, diğer ülkeleri de teşvik açısından önemliydi. ABD, Çin’in ardından en fazla karbon salınımına neden olan 2’inci ülke konumunda.

Neden önemli?

Bundan iki yıl önce 200 ülkenin katılımıyla gerçekleşen zirvede, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar iki derecenin altında tutulması için anlaşmaya varılmıştı.

Anlaşma, karbondioksit ve diğer fosil yakıtlardan çıkan gazların emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayı kısmen sınırlamayı hedef alıyordu. Anlaşma uyarınca ABD 2025 yılına gelindiğinde, gaz emisyonlarını 2005 yılındaki düzeyinden yüzde 26 ila 28 oranında daha düşük düzeye getirme sözü vermişti.