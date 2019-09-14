Brad Pitt, seyirciler arasında oturarak Ellen DeGeneres’e sürpriz yaptı

ABD’li oyuncu Brad Pitt, TV programı sunucusu Ellen DeGeneres’e dün akşam sürpriz yaptı. Pitt, stüdyodaki seyirciler arasında oturarak DeGeneres’i bekledi ve program başlarken onu coşkulu bir şekilde alkışladı.

Fotoğraf: The Ellen Show

Seyirciler arasındaki Pitt’i gören DeGeneres, ünlü oyuncusu yanına, ‘konuk’ koltuğunda oturmaya davet etti. Ancak, Pitt, “Ben burada iyiyim” diyerek halinden memnun olduğunu, şovu izlemek için gittiğini söyledi. Program sırasında sık sık DeGeneres’in sözünü kesen Pitt, “Ellen Shop program sonrasında açık mı? İç çamaşırlarını çok beğeniyorum” dedi.

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Konu Pitt’in yeni filmi ‘Ad Astra’ya geldiğinde ise programın konuğu Sean Hayes yerini ona bıraktı. Pitt, konuk koltuğuna geçtiğinde DeGeneres’in programını kaçırmamaya özen gösterdiğini söyledi.

Sosyal medyada bazıları, ‘daha önceden planlanmış bir tanıtım çalışması’ olduğunu’ savundu. Öyle de olsa Pitt’in orada olacağını bilmeyen seyirciler için onu aralarında görmek sürpriz oldu!