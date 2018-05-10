BP: Akaryakıt fiyatında her an 20 kuruşluk zam olabilir

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BP Akaryakıt Türkiye Müdürü Martin Thomsen, akaryakıt fiyatında her an 20 kuruşluk zam olabileceğini belirtti.

Dünya’dan Mehmet Kara’nın haberine göre, Thomsen zammın zamanlamasına ilişkin tahminde bulunamayacağını söyledi.

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Thomsen, İstanbul’daki basın toplantısında şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Thomsen, akaryakıt fiyatlarında zam beklenirken 10 kuruşluk indirime gidilmesi hakkındaki sorular üzerine Türkiye’de fiyatların kur hareketleri ve uluslararası akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak ayarlandığını, indirimin de zammın da olabileceğini ifade etti. Tüpraş’tan gelen fiyata göre ana dağıtıcıların da pompa fiyatlarını ayarladığını hatırlatan Thomsen, “İndirim de zam da olabilir. 20 kuruşluk bir artış gelebilir. Her an da olabilir” diye konuştu.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) dağıtım firmaları ile görüşerek akaryakıt ürünlerinde zam yapmalarını önlediği ve indirime ikna ettiği belirtilmişti.

Dolar ve petrolde yükseliş yaşanırken, benzinin litresinde 5, motorinin litresinde ise 7 kuruşluk bir indirim geldiği açıklanmıştı. Ancak mevcut piyasa şartlarının benzin ve motorinde litre bazında 15 – 20 kuruşluk zam olarak yansıması bekleniyordu.