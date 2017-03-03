Almanya’da Bozdağ’ın toplantısını iptal eden belediye başkanı, ‘bomba ihbarı’ndan söz etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edildiği kentin belediye başkanı, aldıkları kararın bir bomba ihbarıyla ilgili olmadığını söyleyemeyeceğini belirtti.

Bozdağ’ın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği toplantı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Salonda arama

Toplantının yapılacağı salon bugün boşaltıldı ve bomba araması yapıldı.

Pfeiffer, polisin Bozdağ’ın toplantısının iptal edilmesi yönündeki talebinin de bu bomba ihbarından kaynaklanmış olabileceğini söyledi: “Doğrudan bir bağlantı var gibi görünüyor.”