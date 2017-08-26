Bozdağ’ın teşhisi: Bazılarında ‘Recep Tayyip Erdoğan kompleksi’ varmış

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye’de bazı siyasilerde ‘Recep Tayyip Erdoğan kompleksi’ olduğunu, bazı partilerin “Keşke bizim genel başkanımız olsa” dediğini öne sürdü.

Çorum’da konuşan Bozdağ, “Bazılarında ‘Recep Tayyip Erdoğan kompleksi’ var. Türkiye’deki siyasi partilerin bazılarında da var bu. Ben onların iç çektiğini görüyorum. Yani ‘Keşke şu genel başkan, bizim genel başkanımız olsa’ diye iç çektiğini siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz. Onun için her şeyiyle cumhurbaşkanımızı taklite başlamış bir Kılıçdaroğlu’nu da görüyorsunuz. Bu işler taklitle olmaz. Biraz mayada olacak. Yoksa dökme suyla bu iş olmaz. Ama döküyorlar, bakalım değirmen dönecek mi? Dönmez” dedi.

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Gabriel’de de varmış, tedavi Bozdağ’da

Bozdağ, bu komplekse Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in de sahip olduğunu öne sürüp şöyle devam etti: “İşte Gabriel kompleks içinde bir kişi. Hem hadsiz, hem çapsız. Kendi halkı ve ülkesini küçük düşürüyor bu çapsızlığıyla. Sen kimsin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kim… Sen yan yana nasıl kendini koyarsın? Bakın bu çapsız adamların kompleksli insanların ortak bir özelliği var. Güçlüye çatarak, saldırarak, halkın sevdiğinin üzerine hücum ederek kendisine güç devşirme hastalığı vardır. Ama bu hastalığın da tedavisi yok. Ama Gabriel, Türkiye’ye gelirse şehir hastanelerinde onu emin olun tedavi ederiz. Onun için ben Türkiye’ye davet ediyorum. Bu kompleks hastalığını Türkiye’de tedavi edebilecek çok iyi uzmanlar var. Çok iyi hekimlerimiz var. Onu tedavi ederler.”

Bozdağ, kendi partisindeki 2019 hazırlığını atlayıp diğer partilerin aday arama telaşına girdiğini söyledi: “Anayasadan haberi yok adamın. ‘Ben olmayacağım, yani biz başka birini bulacağız.’ O zaman CHP’li seçmenler ya da aziz Türk milleti sen iktidar olmayacaksan, iktidara talip değilsen sana niye oy versin? İktidara talip olanlara oy verilir. Kendi iktidara talip değil. Başka birileri talip olacak, o ‘Ben kukla olarak onu yöneteceğim’ hesabı yapıyor. Almanya, Avrupa’sı başka ülkeleri ‘Biz de böyle bir kukla isteriz’ dedikleri gibi herkes bir kuklayı alıyor. Emin olun bu millet kuklayı, kuklacıları sevmez. Kuklayı ve kuklacıyı aklışlayanları da asla sevmez. Allah’ın izniyle bu hesap tutumayacaktır.”