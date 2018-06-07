Bozdağ’ın sözleri Atina’yı ayağa kaldırdı: Türkiye askerleri kaçıracak mı!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yunanistan’a sığınan ve tamamı serbest bırakılan askerleri Türkiye’nin kaçıracağı şekilde yorumlanan sözleri Atina yönetiminde büyük tepkiye neden oldu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Yunanistan’a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan son dördünün de önceki gün serbest bırakılmasına tepki gösteren Bozdağ “‘Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ’cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye’ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler enselerinde olacağız. Eninde sonunda yakalayacağız” dedi.

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Dışişleri Bakanı: Oyun oynanacak devlet değiliz

Bu sözler Yunan basınında Türkiye’nin askerleri kaçırma girişiminde bulunacağı yönünde yorumlandı ve Atina’dan tepki geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ”Türkiye, Yunanistan’ın oyun oynayabileceği devletlerden biri olmadığını çok iyi biliyor. Türkiye ne birini alıp gitmek için Yunanistan’a gelebilir, ne böyle bir şeye hakkı vardır, ne de biz böyle bir şeye izin veririz” diye konuştu.

NATO’ya başvuruyor

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da konuyu “Bir NATO müttefiki ülke ittifakın başka bir ülkesinde yasa dışı bir askeri operasyon başlattığını açıklıyor” diye değerlendirdi ve şöyle devam etti: “Türk hükümetin ahlaki değerleri ve uluslararası savaş hukukunu dahi çiğneyerek, 18 aylık dava sürecinden sonra iade edilmemesi kararı çıkan askerleri kaçırma planları ile ilgili açıklamaları konusunda AB ve NATO nezdinde girişimde bulunacağım.”