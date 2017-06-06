Bozdağ’ın onayıyla: Cumhuriyet’i ziyaret eden hakimlere soruşturma açıldı

Cumhuriyet gazetesine Charlie Hebdo katliamı sonrası yayınladığı özel sayının ardından başlayan protestolar döneminde desteğe gelen hâkim ve savcılara “Yeni Akit hakkınızda haber yaptı” denerek soruşturma açıldı.

Muhbir yurttaş ihbar etti, HSK gereğini yaptı

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), açtığı soruşturma kapsamında Emniyet Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde Yeni Akit’te yayınlanan hakim ve savcı fotoğraflarını incelemeye alındı.

Soruşturmayı başlatansa Yaşar Turan isimli bir kişinin İstanbul Anadolu hakimleri Mustafa Övüç, Füsun Çağlar, Sevgi Övüç, Ayhan Büyükyıldız, Nuh Hüseyin Köse, Tamer Akgökçe ve istifa eden hakim Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında yaptığı şikayet oldu.

Bozdağ’ın oluruyla soruşturma

Şikayet yazısında hakimlerin Cumhuriyet’e ziyarette bulunduğunu aktaran Turan, “Bu hakimleri görevden atın”, “Charlie’nin hakimleri” ve “Charlie’nin hakimi başörtülünün zalimi, 28 Şubat kafası hala direniyor” diye haberler çıktığını, bunun da kamuoyunda tarafsız olmadıkları yönünde kanı uyandırdığını iddia etti.

HSK, hakimler hakkında 25 Mayıs 2016’da inceleme izni verdi. Haber fotoğraflarında yüzleri eşleşen Ankara hakimleri Mustafa Karadağ, Leyla Köksal ve Ali Hacıibrahimoğlu da soruşturmaya eklendi ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ’ın onayıyla bu kez de soruşturma açılmasına karar verildi.

‘İdeolojik saikle’

HSK’nın soruşturma yazısında Cumhuriyet’e yönelik saldırılar, “halk tarafından Cumhuriyet önünde eylemler düzenlenip gazetenin protesto” diye tarif edildi.

Cumhuriyet’e destek veren hakim ve savcılarla ilgili de şu ifadelere yer verildi: “İdeolojik saikle hareket ederek haklarında soruşturma devam eden iki gazeteciye (Hikmet Çetinkaya – Ceyda Karan) destek için Cumhuriyet gazetesi önünde yapılan eyleme katılıp suç teşkil edebilecek fiilleri yanında, bu durumu basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurarak haklarında haber yapılmasına sebebiyet verdikleri, böylece eylemleriyle kamuoyu nezdinde tarafsız olmadıkları yönünde kanaat uyandırdıkları, hukuka olan güvenin zedelenmesine neden oldukları.”

Hakim kendi kendini ihbar etti

Soruşturma kapsamında ilginç bir girişimde de bulunuldu.

Hakim İbrahim Fikri Talaman, meslektaşlarına soruşturma açıldığını öğrendikten sonra kendi kendini ihbar etti.

Talaman, başvurusunda şöyle dedi: “Gazetedeki fotoğrafın Emniyet Kriminal Laboratuarı’nda çözümü yaptırılarak ilgili hakim ve savcıların kimliklerinin belirlendiğini öğrenilmiştir. Fotoğrafta yüzümün kısmen göründüğü ve bu ziyarette hazır bulunduğum halde, benimle ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu durum beni rahatsız etmiş olup, konunun benim yönümden de incelenmesi gerekmektedir. Fotoğraf çözümüne gerek olmaksızın, toplantıya katıldığımı ve fotoğrafta yer aldığımı herhangi bir itirazım olmaksızın kabul ediyorum. Benim hakkımda da disiplin işlemi yapılması zorunludur. Adaletin gercekleşmesi adına gereği saygı ile arz olunur.”