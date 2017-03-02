Bozdağ’ın Almanya’daki toplantısına verilen izin geri çekildi: ‘Karar siyasi değil’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da bu akşam konuşmacı olarak katılacağı toplantı için verilen izin geri çekildi.

DHA’nın Alman basınına dayandırdığı habere göre Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde yapılması planlanan toplantının iptaline gerekçe olarak yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gösterildi.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını belirterek toplantıya Bozdağ’ın katılacak olması üzerine, etkinliğe toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtti. Başkan Pfeiffer, ayrıca bu kararın tamamen kendilerine ait olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Almanya arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından gerginlik baş göstermişti. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Almanya’da birçok kişi ve kurum Yücel’in serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Alman basını da Yücel ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için bir kampanya başlatmıştı.

Yücel ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.