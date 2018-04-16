Bozdağ’dan Macron’a: Suriye’de kimsenin yanında ya da karşısında değiliz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye’de ‘hiçbir ülkenin yanında ya da karşısında olmadıklarını’ söyledi.

ABD, Britanya ve Fransa, haftasonu Suriye’nin kimyasal tesisleri olduğunu iddia ettikleri bazı tesisleri vurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık” demişti.

Reklam

Fransız cumhurbaşkanına yanıt, Katar’da bulunan Bozdağ’dan geldi.

Hükümet sözcüsü, “Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır” dedi.

Reklam

ABD’yle anlaşmazlık

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz. Biz ABD ile PYD/YPG/PKK terör örgütüne verdiği destek konusunda anlaşamıyoruz. Biz bu noktada ABD ile farklı politikalar izliyoruz.”

‘Doğru kimse onunlaydık’

Bozdağ, Türkiye’nin Esad’ın kayıtsız şartsız desteklenmesine de karşı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ‘bu kadar suç işleyen’ rejimin ayakta durmasını desteklemediğini dile getiren sözcü, şöyle devam etti: “Türkiye, ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülkedir. Bölgedeki hedeflerimiz Rusya ve İran’la örtüştüğünde onlarla birlikte hareket etmekten çekinmedik. ABD ile hareket etmekten de çekinmedik. Doğru kimse onunla beraber hareket ettik. Biz bölgede çatışmanın sürmesinden rahatsısız. Bölgede bilek güreşi yapılmasından rahatsızız. Bizim istediğimiz şey, artık kanın durması, gözyaşının durması, siyasi çözümün hayata geçirilmesidir.”