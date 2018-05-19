Bozdağ’dan İnce’ye davet: Gülen’in iade talebinin belgeleri bakanlıkta

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in ABD’den usulüne uygun istendiğine dair belge görmek isteyen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi Adalet Bakanlığı’na davet etti.

İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçildikten sonra yargıyı temizleyip bağımsız bir yargı kuracağını, Gülen’i de getirteceğini söyledikten sonra ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirtip, “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti.

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da İnce’ye yanıtında ‘teröristbaşı Gülen’in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde bir eksiklik ya da yanlışlık bulunmadığını’ söylemişti.

İnce de bunun üzerine Gülen’in usulüne uygun istenip istenmediğine dair belgeyi görmek istemişti.

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‘Susar zannettim’

Bozdağ’dan İnce’ye bir kez daha yanıt geldi.

Twitter hesabından mesaj yayınlayan Bozdağ, ‘yalancılığı deşifre edilince’ İnce’nin susup “Yanlış yaptım” diyeceğini zannettiğini ancak CHP’li adayın ‘daha ileri’ gittiğini dile getirdi.

İnce’nin evrak tercümesi yapılmadığını söyleyip belge görmek istediğini aktaran Bozdağ, “Devletler arası adli yardım talebi, ülkeler arasındaki anlaşmanın öngördüğü usule göre yapılır. Adli yardım isteyen ülke, anlaşmadaki usule uygun iade evrakını hazırlar, adli yardım istenen ülkenin diline çevirir ve gönderir. Bu evrakın bir sureti de dosyasına konur” dedi.

Bakanlığa davet etti

Hükümet sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığı’ndadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, Adalet Bakanlığı’na gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz. Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı’na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz. Sayın İnce, yalanla ve iftirayla siyasi başarı olmaz. Bu gerçeğe rağmen Sayın İnce, siz, devletin verdiği bilgiye itibar etmediniz, belgesini istediniz. Peki Sayın İnce, siz, ABD’den arayandan belge istediniz mi? Belge verdiyse neden açıklamıyorsunuz? Belge görmeden Türkiye’ye inanmıyorsunuz da ABD’den arayana neden inanıyorsunuz?”