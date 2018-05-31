Bozdağ’dan İnce’nin eğitim vaadine: İmam hatip ortaokullarını kapatmak istiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, imam hatiplerin orta kısımlarını kapatmayı amaçladığını söyledi.

İnce, halihazırda 4+4+4 olarak uygulanan zorunluğu eğitimi 1+8+4 olarak değiştireceğini söylemişti.

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CHP’li adaya yanıt veren Bozdağ şunları kaydetti: “Okul öncesi eğitim bir yıl, ilk öğretim sekiz yıl ve kesintisiz, lise dönemi de dört yıl olacak. Sekiz yıl ve kesintisiz olmasının anlamı imam hatip liseleri başta olmak üzere, meslek listelerinin tamamının orta kısımlarının kapatılması demektir.”

28 Şubat suçlaması

Bunun Kuran kurslarının da kapatılması anlamına geldiğini öne süren başbakan yardımcısı, sözlerine şöyle devam etti: “1+8’i bitirmeden gitmesi mümkün olmayacaktır. Çok açık bir şekilde, 16 yaşında doldurmadan hiçbir velinin evladını Kuran kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu, ’28 Şubat’ı canlandıracağım’ demektir. ‘Ben yeniden 28 Şubat’ı hortlatacağım’ demektir. Sayın İnce, 28 Şubat’ı yeniden vaat ediyor. Doğruyu ben söylüyorum, yalanı İnce söylüyor.”

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Bozdağ, CHP’yle ‘millet ittifakı’nda bir araya gelen Saadet Partisi seçmenine de “Milleti aldatıyorlar. Saadet Partililer bunların peşinde koşuyor, onlar da bunu çok iyi görmesi lazım” sözleriyle seslendi.