Bozdağ’dan ‘FETÖ’ sanıklarına: Milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mahkeme ifadelerinde darbe girişimi ve ‘FETÖ’yle bağlantısını reddeden askerlere çattı: “Milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar.”

Bozdağ, Ankara’daki bir toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görülen davalarda, ‘FETÖ’ mensuplarının ağız birliği yaparak suçlamaları reddettiğini söyledi: “Her şey sabit, suçüstü. Örgütün elebaşı, terörist başı Gülen, talimat veriyor: ‘Her şeyi inkar edeceksiniz.’ Milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar. Böylesine alçak bir terör örgütü ben daha görmedim, duymadım” dedi.

‘Diğerleri çıkıp ‘Biz yaptık’ diyor’

Bakan şöyle devam etti: “Diğer terör örgütleri, bir eylem yaptı mı çıkıp, ‘Biz yaptık’ diyor. Bunlar o kadar hain o kadar alçak o kadar karaktersiz o kadar omurgasız insanlar ki başaramadıkları darbeye dahi sahip çıkamıyorlar. Adam gibi çıkıp, ‘Biz yaptık; ama beceremedik’ erkekliğini gösteremiyorlar. ”

Bozdağ bu sözlerinin ardından darbe girişimi davalarına ilişkin ‘hukukun gerektiği şekilde işleyeceğini’ savundu.

‘Yargıda FETÖ’cü kalmadı’

Bakan yargı içerisinde, FETÖ ile bağlantısı olan kimsenin kalmadığını da belirtti: “FETÖ’nün haşhaşileri gibi aklını ve kalbini FETÖ’ye satmış yargı mensubu, Allah’ın izniyle yargımızın içinde kalmadı.”