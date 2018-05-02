Bozdağ’dan ‘demokrasi ittifakı’ yorumu: Dört benzemezin zoraki nikahı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin 24 Haziran’daki milletvekili seçimlerine ittifak yaparak girme kararını “Zoraki nikah” diye yordumladı.

24 TV’de konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bozdağ şöyle konuştu: “Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz. Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye’nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, ‘Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.’ Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler.”

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Bozdağ, Saadet Partisi’nin ittifakta yer almasını “Merhum Necmettin Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca’nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP” diye yorumladı.

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin çatı adayı olmak için çalışmalar yürütmesini de değerlendiren Bozdağ “Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir” dedi.