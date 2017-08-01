Bozdağ’dan Cumhuriyet’e dava: Basın toplantısının dışında haber yapmışsın!

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Geçtiğimiz hafta genel yayın yönetmeni dahil dört çalışanı tutuklu bulunan Cumhuriyet’in İzmir muhabirine, eski adalet bakanı Bekir Bozdağ’ın basın toplantısını haber yapmadığı gerekçesiyle dava açıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, gazetenin İzmir muhabiri Hakan Dirik, Suriye’deki cihatçı gruplara sarin gazı yapımında kullanılan kimyasal silah hammaddesi sevkiyatı yapıldığı iddialarını haberleştirdiği için davayla karşılaştı.

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Haberde CHP’li Eren Erdem ve Ali Şeker’in konuyla ilgili düzenlediği bir basın toplantısı haberleştirilmişti. Milletvekilleri toplantıda savcılık iddianamesinde de yer alan iddiaları kamuoyuna açıklamıştı. Dirik, haberde ‘Bozdağ’ın duruşma savcısını tehdit ederek dosyayı kapattırdığı’ yönündeki iddialara da yer vermişti.

‘Toplantıda yok’

Aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra Bozdağ şikayetçi oldu. Savcılık basın toplantısının CD’sini bilirkişiye incelettirdi ve Dirik, Bozdağ’a yönelik ifadelerin yer almadığı gerekçesiyle ‘basın toplantısının dışında haber yapmakla’ suçlandı.

CHP’li vekil Eren Erdem, haberin kaynağının kendisi olduğunu belirterek, “Davaya konu olan detayları, basın toplantısından sonra iki gazeteciye telefon açarak ben verdim. Onlar da doğal olarak haber yaptılar” diye konuştu.