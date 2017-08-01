Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bozdağ’dan Cumhuriyet’e dava: Basın toplantısının dışında haber yapmışsın!

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Geçtiğimiz hafta genel yayın yönetmeni dahil dört çalışanı tutuklu bulunan Cumhuriyet’in İzmir muhabirine, eski adalet bakanı Bekir Bozdağ’ın basın toplantısını haber yapmadığı gerekçesiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, gazetenin İzmir muhabiri Hakan Dirik, Suriye’deki cihatçı gruplara sarin gazı yapımında kullanılan kimyasal silah hammaddesi sevkiyatı yapıldığı iddialarını haberleştirdiği için davayla karşılaştı.

Reklam

Haberde CHP’li Eren Erdem ve Ali Şeker’in konuyla ilgili düzenlediği bir basın toplantısı haberleştirilmişti. Milletvekilleri toplantıda savcılık iddianamesinde de yer alan iddiaları kamuoyuna açıklamıştı. Dirik, haberde ‘Bozdağ’ın duruşma savcısını tehdit ederek dosyayı kapattırdığı’ yönündeki iddialara da yer vermişti.

‘Toplantıda yok’

Aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra Bozdağ şikayetçi oldu. Savcılık basın toplantısının CD’sini bilirkişiye incelettirdi ve Dirik, Bozdağ’a yönelik ifadelerin yer almadığı gerekçesiyle ‘basın toplantısının dışında haber yapmakla’ suçlandı.

CHP’li vekil Eren Erdem, haberin kaynağının kendisi olduğunu belirterek, “Davaya konu olan detayları, basın toplantısından sonra iki gazeteciye telefon açarak ben verdim. Onlar da doğal olarak haber yaptılar” diye konuştu.


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Son casus: Kızıl akbaba

Bir kuşun casusluk yaptığına inanabilirsiniz. Bu sizin düşünme ve dünyayı algılama kapasitenizle ilgili bir durum. Ama bir şeye inanmanız o şeyin gerçek olduğu anlamına gelmez. Hele, yaptığınız işe gazetecilik diyorsanız, daha ciddi davranmanızı gerektiren  bir konumdasınız demektir.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...