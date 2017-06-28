Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Adalet Yürüyüşü’nü devam ettiren CHP’den gelen “Provokasyon yapılıyor” mealindeki açıklamalara yanıt verdi: “Eğer yürümeden rahatsız olunsaydı bugün oraya kadar yürüme imkanınız olmazdı.”

CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı. ‘Adalet Yürüyüşü’ bugün 14’üncü gününü geride bırakırken, CHP’den son günlerde kortejdekilere ‘provokasyon’ uyarısı yapılmıştı.

Yozgat’taki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Bozdağ, CHP’nin aklına ‘muhalefet’ deyince ‘eylem yapmak’ geldiğini söyledi.

‘Provokasyon’ yanıtı

PKK’lıların, HDP’lilerin ve ‘FETÖ’cülerin eylemi desteklediğini ve öven açıklamalar yaptığını savunan Bozdağ, “Türkiye’nin karşısında duran herkes benim yaptıklarımı bu kadar neden övüyor? Yoksa Türkiye’nin aleyhine ben mi bir iş yapıyorum?” diye sormak gerektiğini ifade etti.

Adalet bakanı, şöyle devam etti: “Ama bakın bunların hiçbirisi yok. Şimdi yürüyüş devam ediyor. İstanbul’a yaklaştıkça ‘Aman provokasyon olacak, falan filan olacak’ diye her gün açıklama yapıyorlar. Kimsenin provoke ettiği yok, edeceği de yok. Siz yürüyorsunuz, sizin yürüyüşünüzün güvenliğini kim alıyor, hükümet alıyor. Polislerimiz, jandarmalarımız yol boyunca sizin rahat yürümeniz için her türlü tedbiri alıyor. Eğer yürümeden rahatsız olunsaydı bugün oraya kadar yürüme imkanınız olmazdı ama ne yapılıyor, herhangi bir provokasyon olmayınca, ‘Orada şu olacak, burada şu olacak’ diye milleti tahrik eden, ‘Orada birtakım hadiseler olsun’ diye uğraşan bir yapıyı görüyoruz.”