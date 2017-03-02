Bozdağ’dan Almanya’ya misilleme: Adalet bakanıyla görüşmemi iptal ettim

Almanya’da bu akşam konuşmacı olarak katılacağı toplantı için verilen izin geri çekilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaşananların ardından Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde yapılması planlanan toplantının iptaline gerekçe olarak yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gösterilmiş, Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Zeybekci’nin Köln’deki programı iptal

Fransa’da bulunan Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de Köln kentindeki programının iptal edildiğini kaydederek, “Bu antidemokratik uygulamaları kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Bozdağ şöyle devam etti: “Maalesef izinleri alınmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. İnsan hakları, demokrasi hukuk üstünlüğü üzerine konuşmalar yapan Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül edememiştir. Daha önce de bunun örneklerini gördük. Cumhurbaşkanımıza da izin verilmemişti. Ama teröristbaşına izin verilmişti. Onların toplantı gösteri hakkı var, demokratik bir ülkenin bakanının toplantıda görüşlerini açıklamasına izin verilmiyor.”

Yücel’in ardından gerginlik başlamıştı

Türkiye ile Almanya arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından gerginlik baş göstermişti. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Almanya’da birçok kişi ve kurum Yücel’in serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Alman basını da Yücel ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için bir kampanya başlatmıştı.

Yücel ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.