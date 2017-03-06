Son düşman Venedik Komisyonu: Bozdağ’a göre halk ‘Hayır’a teşvik ediliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu’nun ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa referandumunda ‘Hayır’ı teşvik ettiğini öne sürdü.

Venedik Komisyonu Türkiye’nin tek adam rejimine sürüklendiğini, ülkenin otoriter bir rejimi engelleyecek tüm mekanizmalardan yoksun olduğunu yeni sistemle birlikte bağımsızlığını tamamen yitireceğini savunduğu bir rapor yayınlamıştı.

AA muhabirine konuşan Bozdağ, raporun gizli olduğunu ve basında yer almasının etik ve kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek, komisyonu anayasa görüşmeleri esnasında açıklama yapmamakla suçladı: “Venedik Komisyonu, Türkiye’ye danışmanlık, rehberlik yapıp anayasa değişikliğinin bazı yerlerinde olumlu değişiklikler yapılmasını arzu ediyorsa, değişiklik Anayasa Komisyonunda, TBMM Genel Kurulunda görüşülürken bu yönde açıklamaları olması veya Türkiye’ye gelip görüşmeler yapması lazımdı. Ama bu süreç bittikten sonra bütün bunlar yapılıyor.”

‘Olumsuz algı oluşturuluyor’

Komisyon raporunun Türkiye’ye danışmanlık ve rehberlik yapmakla ilgisinin olmadığını savunan bakan, referandumla ilgili ‘olumsuz algı’ya işaret etti: “Çünkü Meclis süreci bitti. Bundan sonra bu metne kimsenin dokunma imkanı yok. Bu raporun hazırlanmasının ve Avrupa Konseyine sunulacak olmasının anlamı, Türkiye’nin referandum sürecini etkilemektir. Halkın referandumda ‘Hayır’ demesini teşvik etmektir. Olumsuz algı oluşturulmasına katkı vermektir.”

‘CHP’nin internet sitesindeki metinle aynı’

Bozdağ, taraflı olduğunu öne sürdüğü komisyon raporunun CHP’nin internet sitesinde yer alan metinle bire bir aynı olduğunu savunarak, raporun CHP’nin görüşlerini yansıttığını söyledi: “Komisyon üyeleri Türkiye’ye gelip bu kadar çalışma yapmak için keşke zahmet etmeselerdi. Çünkü CHP’nin internet sitesine girdiklerinde oradan indirecekleri metinle, komisyonun hazırladığı metin neredeyse yüzde yüz örtüşen bir metin. HDP’nin, CHP’nin sitesi, bunları yan yana koyduğunuzda eşittir Venedik Komisyonu raporu çıkıyor. Objektif, adil bir rapor kesinlikle değil, kopya bir rapor. CHP’nin görüşlerini yansıtan bir raporu Türkiye’nin referans alması ve bu rapora değer vermesi beklenmemelidir.”