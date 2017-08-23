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Bozdağ’a göre Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı iddiası CHP’nin uydurması

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı iddiasının CHP’nin uydurması olduğunu öne sürdü.

‘Uydurma bir tartışma’

AA’nın haberine göre Bozdağ şöyle konuştu: “Bu tamamen CHP’nin uydurduğu, CHP’nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti’yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP’dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor.”

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CHP liderinin ‘Adalet Yürüyüşü’ esnasında karavanında atletle yemek yerken çekilmiş olan fotoğrafına da ‘çatan’ Bozdağ şunları söyledi: “Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, ‘halkın adamı’ diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder.”

Bozdağ, erken seçim iddiasına ilişkin olarak da seçimin olağan zamanı olan 2019’da yapılacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının, Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etmişti.

Erdoğan, Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürerek, “İçerdeki zatla Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın” demişti.

Cumhurbaşkanının bu ifadeleri üzerine CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’na ‘kumpas kurulduğu’ savunulmuştu.

Kılıçdaroğlu, tutuklanabileceği ihtimali için, “Her şeye hazırlıklıyım” demişti.

Süreçte son olarak Erdoğan, CHP liderinin tutuklanma ihtimali için, “Benim gündemimde böyle bir şey yok” demişti.

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