Bozdağ’a göre Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması iadesine engel değil

Koruma Kurulu, Çanakkale’nin arkeolojik ve kentsel SİT alanı Assos’ta (Behramkale) mühürlenen otel inşaatının köy dokusunu bozduğunu, bodrum katının genişletildiğini, bazı bölümlerin ahşap yerine betonarme olarak inşa edildiğini tespit etti. Kurul aykırı uygulamaların en kısa sürede giderilmesini istedi.