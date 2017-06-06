Bozdağ’a göre Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması iadesine engel değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in üç ay içinde Türkiye’ye dönmemesi halinde vatandaşlıktan çıkarılma kararının ABD’nin iadesine engel oluşturmadığını savundu.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında İçişleri Bakanlığı’nın ilanıyla bazı kişiler hakkında vatandaşlıktan çıkarma kararının alınacağı duyurulmuştu. İsmi geçenler, hakkında soruşturmalar bulunan ve ‘firari’ olarak arananlardan oluşuyor.
130 isim arasında Gülen’in yanısıra HDP’li vekiller vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer de bulunuyor.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bozdağ, “Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması ABD’den iadesine engel değildir. Türkiye’nin yargılama hakkı mahfuzdur” dedi.
‘Erdoğan istemiyor’
“Ak Parti hükümeti milletin aklıyla dalga geçmektedir” diyen CHP karara, “Gülen’in iadesi anca böyle engellenirdi. Gülen’in iadesini bu hükümet, Erdoğan istemiyor” sözleriyle tepki göstermişti.