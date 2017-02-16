Bozdağ’a göre Gülen’in iade talebi ‘bekliyor’: Obama döneminde zamana oynandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in iade talebiyle ilgili dosyaların ABD’deki adli makamlara gönderilmediğini belirterek “Obama döneminde zamana oynandı” dedi.

Habertürk yayınında konuşan Bozdağ, Türkiye’nin Gülen’le ilgili ABD makamlarına gönderdiği dört tane dosya olduğunu ve istenenden daha fazla delil bulunduğunu aktardı: “Onlara ‘ABD halkı için Ladin ne demekse Türk halkı için de Gülen o’ dedik. Ancak şu ana kadar bir şey olmadı. ‘Siz bizim talebimizi adli makamlara gönderin’ dedik. Ancak o günden bu güne talebimiz adli makamlara gönderilmedi. Obama döneminde zamana oynandı.”

‘Bunların ağızlarına fermuar çekecek halimiz yok’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasayı ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük reformu’ diye niteleyen adalet bakanı, “‘Evet’ demek de, ‘Hayır’ demek de demokratik haktır” derken, “Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun” dediği için istifa eden AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’i eleştirdi: “AK Parti’den de bir kendini bilmez çıkıp konuşabiliyor. Bunların ağızlarına fermuar çekecek halimiz yok. Parti bunu yapana karşı tavrını ortaya koyacak. Disiplin kuruluna sevk edecek. İstifasını isteyecek. Bir yaptırım uygulaması lazım. Biz AK Parti olarak daima aynı tutumu sergiledik. Partinin ilkelerini benimsemeyen partiden ayrılır.”

‘Algı oluşturuluyor’

Referandum sürecinde bazı hususların çarpıtıldığını savunan Bozdağ şöyle devam etti: “AK Parti’den hiç kimse ‘Hayır’ diyenlere terörist demedi. Böyle bir algı yapılmaya çalışılıyor. Eğer bu değişiklik ülkeye ihanetse, karanlığa götürecekse terör örgütü niye ‘Hayır’ için uğraşıyor. Halkımızın bunu sorgulaması lazım. ‘AK Parti ‘Hayır’ diyenlere terörist diyor’ demek siyasi ahlakla bağdaşmaz.”

‘Hayır’ diyenler ‘terörist’ ilan edilmişti

Erdoğan, referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek verdiğini ve ‘ülkeyi bölüp parçalamak istediğini’ söylemişti.

Yıldırım, “PKK ‘Hayır’, FETÖ ‘Hayır’ dediği için biz bu değişikliğe ‘Evet’ diyoruz dedik” demişti.

Son olarak konuşan hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkililerinin ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşları ‘terörist’lerle bir tutan sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.