Bozdağ’a göre deist olan yok, hepsi iftira: Bunlara ‘Hadi oradan bre ebleh’ demeli

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, muhafazakarların ve imam hatip lisesi öğrencilerinin deizme yöneldiği iddiaları için “Bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır” dedi.

Bozdağ, kişisel Twitter hesabından şöyle yazdı: “Deizmin kabulü, Yüce Allah’ın Kuran ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere, meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam’ın temel pek çok ilkesini reddetmektir. Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki, muhafazakar müslüman ya da İHL’li olsun.”

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Deizm tartışmasını iftira olarak değerlendiren Bozdağ, iddia sahiplerine hep bir ağızdan, “Hadi oradan bre ebleh!” denmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bozdağ şöyle devam etti: “İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve bilumum muhafazakarlar hülasa Müslümanlar; Kuran ve sünnetin tavsif ettiği şekilde Allah’a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahirete, kaza ve kadere iman ederler. İslam’ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul ederler. Belli ki İHL’lerin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakarlardan rahatsız olanlar, onları itibarsızlaştırmak ve kendi içinde ayrıştırmak ve nihayetinde onları islam’dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar. Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler…”