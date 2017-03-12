Bozdağ’a göre Bharara ‘FETÖ’ye bağlı: Türkiye karşıtı operasyonun ortağı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharara’nın ‘FETÖ’ ile birlikte Türkiye’ye karşı yürütülen bir opeasyonun ortağı olduğunu iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 46 savcının istifasını istemesinin ardından Bharara, görevine son verildiğini duyurmuştu.
ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sarraf davasının da savcılığını yürüten Bharara, bunun dışında birçok yolsuzluk davasına da bakıyordu.
Düzce’deki bir toplantıda konuşan Bozdağ, iddiasının ‘çok net’ olduğunu savunarak, “Görevden alındığı zaman bırakmamasının bir kıymeti yok. Savcı Bharara Türkiye’ye karşı Fetullahçı Terör Örgütü lideri terörist Gülen ve onun teröristleri ile beraber Rıza Sarraf üzerinden yürütülen bir operasyonun ortağıdır, çok net” dedi.
‘FETÖ’nün başaramadığını başarmaya çalışıyor’
Bharara’yı tanıdığını ve hukuku ihlal ettiğini ileri süren Bozdağ, “Orada yürüyen bu soruşturma, FETÖ üyelerinin oraya götürdüğü uydurma, sahte bilgiler ve onun üzerinden Türkiye’ye dönük 17-25 Aralık’ta Fetullahçı teröristlerin Türkiye’de başaramadığını Bharara ve hakim Greyman vasıtasıyla tahakkuk ettirmeye çalışan birisi” diye konuştu.
‘Türkiye’ye karşı hukuku kılıç olarak kullandı’
Bharara’nın görevden alınmasının ABD hükümetinin takdiri olduğunu belirten Bozdağ, “Ancak Türkiye’ye karşı hukuku kılıç olarak kullanan birisi ve bir terör örgütünün Türkiye’de tamamlayamadığı operasyonu, Amerika’da tamamlamak isteyen bir savcı olarak biz hep gördük. Görevden alınmış olması tamamıyla Amerikan hükümetinin takdirinde olan bir şey. Ona diyecek bir şeyimiz yok” dedi.
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