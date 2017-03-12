Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Bozdağ’a göre Bharara ‘FETÖ’ye bağlı: Türkiye karşıtı operasyonun ortağı

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharara’nın ‘FETÖ’ ile birlikte Türkiye’ye karşı yürütülen bir opeasyonun ortağı olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 46 savcının istifasını istemesinin ardından Bharara, görevine son verildiğini duyurmuştu.

ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sarraf davasının da savcılığını yürüten Bharara, bunun dışında birçok yolsuzluk davasına da bakıyordu.

Düzce’deki bir toplantıda konuşan Bozdağ, iddiasının ‘çok net’ olduğunu savunarak, “Görevden alındığı zaman bırakmamasının bir kıymeti yok. Savcı Bharara Türkiye’ye karşı Fetullahçı Terör Örgütü lideri terörist Gülen ve onun teröristleri ile beraber Rıza Sarraf üzerinden yürütülen bir operasyonun ortağıdır, çok net” dedi.

‘FETÖ’nün başaramadığını başarmaya çalışıyor’

Bharara’yı tanıdığını ve hukuku ihlal ettiğini ileri süren Bozdağ, “Orada yürüyen bu soruşturma, FETÖ üyelerinin oraya götürdüğü uydurma, sahte bilgiler ve onun üzerinden Türkiye’ye dönük 17-25 Aralık’ta Fetullahçı teröristlerin Türkiye’de başaramadığını Bharara ve hakim Greyman vasıtasıyla tahakkuk ettirmeye çalışan birisi” diye konuştu.

‘Türkiye’ye karşı hukuku kılıç olarak kullandı’

Bharara’nın görevden alınmasının ABD hükümetinin takdiri olduğunu belirten Bozdağ, “Ancak Türkiye’ye karşı hukuku kılıç olarak kullanan birisi ve bir terör örgütünün Türkiye’de tamamlayamadığı operasyonu, Amerika’da tamamlamak isteyen bir savcı olarak biz hep gördük. Görevden alınmış olması tamamıyla Amerikan hükümetinin takdirinde olan bir şey. Ona diyecek bir şeyimiz yok” dedi.

Trump’ın istifasını istediği savcı Bharara: İstifa etmedim, dakikalar önce kovuldum

Obama’nın izleri siliniyor: Trump, Bharara dahil 46 savcının istifasını istedi

Yargıç karşısına çıkan Sarraf: Aynı avukatlarla devam edeceğim, antidepresan kullanıyorum

10 aydır ABD’de tutuklu olan Sarraf depresyon tedavisi görüyormuş

ABD’de ‘dolandırıcılıktan’ yargılanan Sarraf’ın davası 11 ay sonraya ertelendi

Bharara, Sarrafların peşinde: Aileden dört isme daha 75’er yıl hapis istendi

ABD’den Gülen için geçici tutuklama isteyen Bozdağ, Sarraf’ı da ‘unutmamış’

Rıza Sarraf’ın ‘Dava düşürülsün’ talebi mahkeme tarafından reddedildi

Bharara’dan Erdoğan’a: Türkiye’ye hiç gelmedim, Gülen’i Google’dan öğrendim

Erdoğan’ın ‘FETÖ ağırladı’ dediği Bharara Türkiye’ye hiç gelmemiş

Bozdağ da Sarraf’ın avukatlığına soyundu: Vatandaşımızın hakkını gözeteceğiz

Erdoğan, Biden’a ‘suçsuz’ dediği Sarraf’ı sormuş: Tutulmasına müsaade edemeyiz

Sarraf’tan reddi hakim talebi: İstanbul’da sempozyuma katıldı, tarafsız değil

Bharara, Sarraf’a bakınca ‘ulusal güvenliğe tehdit’ gördü

Sarraf’ın ‘savunma ordusu’ genişliyor: Dünyaca ünlü üç avukat daha tuttu

Sarraf savunmayı kuruyor: Dünyaca ünlü hukuk bürosundan iki uzman avukat ekipte

Sarraf’ın ilave ön duruşması 10 dakika sürdü: 6 Eylül’de sözlü savunma yapacak

Yargıç Berman, Sarraf’ın kefalet talebini neden reddetti?

Sarraf’ın tutukluluğu devam edecek: Yargıca göre kefalet talebi ‘mantıksız’

Yargıç Berman, üç pasaportu da istedi: Sarraf kefaletle salıverilebilir

Sarraf’ın WhatsApp antolojisi: Halkbank belgelerinden Berlin’in erotik kulüplerine

Sarraf çırpınıyor: Mal varlığını ‘azalttı’, İngilizcesini ‘sıfırladı’

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 12 Mart 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerginliğin giderek tırmanmasının ardından bir kez daha Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi hedef aldı: “Sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...