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Yaramazlara biraz batar!

Bozdağ’a göre ‘Atilla kararı’: CIA, FBI ve ABD yargısının FETÖ’yle işbirliğinin ispatı

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD’deki ‘Atilla davası’nda jürinin verdiği suçluluk kararını eleştirdi: “Dava, Türkiye ve ABD’de FETÖ ile CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatı.”

Çizim: Reuters

Atilla, ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İran’a uygulanan ambargo) delmek, bankacılık sisteminde sahtekarlık, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık, kara para aklama, yasa dışı işlere bilinçli olarak göz yummak suçlarını defalarca işlemekten tutuklu olarak yargılanmış, jüri tarafından kara para aklama dışındaki beş suçlamadan suçlu bulunmuştu.

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Bozdağ, jüri kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: (ABD’deki) davada hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanıldı. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş; soruşturma/yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır. Jürinin Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Dava, Türkiye ve ABD’de FETÖ ile CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatı; Türkiye, FETÖ ve benzer terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere boyun eğmeyecek. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz; bu karar uluslararası hukuka aykırıdır.”

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