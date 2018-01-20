Bozdağ: Zeytin Dalı Harekatı ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde başlatılmıştır

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin’deki harekata ilişkin, “Zeytin Dalı Harekatı, uluslarası hukukta yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış bir harekattır” dedi.

Bozdağ Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekatına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Harekatın gerekçelerini, “Sınır güvenliğini sağlamak, teröristlerin sınırdan sızmasını önlemek, bölgede terör koridoru oluşturulmasını engellemek” diye açıklayan Bozdağ, harekatın ‘Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik 1624(2005), 2170(2014) ve 2178(2014) kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde’ başlatıldığını ifade etti.

1)Türk Silahlı Kuvvetleri,sınır güvenliğini sağlamak;teröristlerin sınırdan sızmasını önlemek;bölgede terör koridoru oluşturulmasını engellemek;bölgeyi DEAŞ,PKK,PYD ve YPG terör örgütleri ve teröristlerinden temizleyerek bölgeyi terörden arındırmak;bölgede huzur,barış,güven ve… — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) January 20, 2018

Hükümet sözcüsü, Türkiye’nin başlattığı harekatın ‘Suriye devletine, Suriye halkına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine, bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Araplara’ karşı bir harekat olmadığının altını çizdi.

Bozdağ şöyle devam etti: “Kimse Türk halkı ve Türkiye ile bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Araplar arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu yok edemeyecektir; aramıza fitne/fesat sokamayacaktır; bizi birbirimize düşman edemeyecektir; tarih, kültür, medeniyet, din ve ümmet birliğimizi bozamayacaktır.

Harekatın planlanmasında ve icrasındaki tek hedef, terör örgütleri ve teröristler ile bunlara ait sığınak, barınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerdir. Siviller asla hedef değildir. Siviller zarar görmesin diye her tür planlama yapılmış ve gerekli her tedbir alınmıştır.Yüce Rabbim, milletimizin, ordumuzun ve yurdumuzun muhafızı, yar/yardımcısı olsun. Yüce Rabbim, ordumuzu muzaffer kılsın. Yüce Rabbim, kararlarımızı, adımlarımızı ve uygulamalarımızı doğru/isabetli kılsın. Yüce Rabbim, düşmanın hile ve tuzaklarından askerimizi/Mehmetçiğimizi korusun.”