Bozdağ üste çıktı: ‘FETÖ’nün yargıdaki gücünü sağlayan adımın faili CHP

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen Cemaati’nin yargıda yapılanmaya ‘CHP’nin girişimiyle’ başladığını savundu.

Gülen Cemaati özellikle AKP öncülüğünde 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinden sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) başta olmak üzere yargıdaki konumunu ‘pekiştirmişti’.

Bozdağ, 2012 yılında adalet bakanı olarak katıldığı CNN Türk yayınında Hande Fırat’ın “Yargıda cemaat yapılanması var mı?” sorusunu ‘gülümseyerek’ yanıtlamıştı: “Hayır öyle bir şey olabilir mi?”

Bayrampaşa’da konuşan Bozdağ, AKP’nin 2010 yılındaki anayasa değişikliğinde yargının ‘kimsenin eline geçmemesini sağlayacak’ bir mekanizma kurduğunu söyledi.

Bakan şöyle devam etti: “Kurduğumuz mekanizmayı o zaman CHP, Anayasa Mahkemesi’ne götürdü ve iptal ettirdi. ‘Her bir hakim ve savcı HSYK üyeliği için bir kişiye oy verecek’ kuralı vardı, bunu seçme hakkının önünde engel görüp iptal ettirdi. Ortaya çıkan olumsuzluk, Ak Parti’nin anayasada yaptığı değişikliğin sonucu değildir. Bu CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürdüğü iptal davasının zorunlu sonucudur. FETÖ’nün Türk yargısının içerisinde güç sahibi, yetkisi sahibi olmasını sağlayan adımın faili ve müsebbibi CHP’dir.”

Parti olarak böyle bir düzen olmaması için uğraştıklarını ancak ‘CHP’nin engeliyle’ başaramadıklarını aktaran bakan sözlerini şöyle bitirdi: “Eğer Türkiye HSYK’yı aynı usulde seçerse, hukuk devleti de, yargı bağımsızlığı da, adalet de bundan en büyük zararı görür.”