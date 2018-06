Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye Kandil’e girebilir, her an her şey olabilir” dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Bozdağ, şimdiye dek seçimin ‘büyük bir demokratik olgunluk’ içinde geçtiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

ABD’yle varılan Menbiç anlaşmasına değinen Bozdağ, “Bütün bunların hepsi bir takvim çerçevesinde uygulamaya konulacaktır. Hepsi de takvime bağlanmış durumdadır. Umarız ki müttefikimiz ABD, aramızdaki bu ön mutabakat çerçevesinde alınan kararların birlikte hayata geçirilmesi konusunda mutabakatın gereğini yerine getirir” dedi.

Türkiye’nin Kandil Dağı’na girebileceğini, her an her şeyin olabileceğini ifade eden hükümet sözcüsü, Ramazan Bayramı’nda idari tatilin söz konusu olmadığını kaydetti.

Bozdağ, “11-12-13 Haziran’da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır. Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini 7 Haziran’da, SSK emeklileri 8 Haziran’da alabilecek” diye konuştu.