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Bozdağ ‘sordu’: Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı?

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kendi sorusunu yanıtladı: “Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı? Yok. Orada bir şey söylüyor. Suç olan bir şeyi icra ediyor.”

Uzun yıllar adalet bakanı olarak kabinede yer alan Bozdağ, son kabine değişikliğinin ardından getirildiği yeni görev nedeniyle gazetecilerle buluştu.

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İHA’nın aktardığına göre, Bozdağ, cezaevlerinde sadece gazetecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü kimse bulunmadığını ileri sürdü.

Bozdağ şöyle devam etti: “Bunu biz defalarca dile getirdik. Örneğin zaman zaman şöyle haberler görüyorsunuz, ‘Bir tweet attı, adam tutuklandı’. Çok büyük bir algı operasyonu. Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı? Yok. Ama şunu söylemesi lazım, ‘Tweet’inde ne dedi?’ Orada bir şey söylüyor. Suç olan bir şeyi icra ediyor. Onun için insanlar adli takibata muhatap kalıyor. Oradan devam ediyor.”

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