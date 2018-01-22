Bozdağ: Rusya’ya veya başka bir ülkeye herhangi bir garanti verilmedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili “Türkiye’nin Rusya’ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur” dedi.

Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından toplantı konuştu.

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‘Başarıyla devam ediyor’

Bozdağ sözlerine şöyle başladı: “Afrin bölgesinden Hatay ve Kilis illeri ile civardaki karakollara bugüne kadar 700 civarında taciz ve saldırı gerçekleşti. Afrin bölgesindeki terör gruplarının mevcudiyeti hem Türkiye’nin hem de Suriye’yi tehdit ettiği gibi Suriye’nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturmaktadır. Şu anda Türkiye’de 370 bin civarında Suriye’den Türkiye’ye gelmiş Kürt kardeşlerimiz bulunmaktadır. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve teröristleri temizlemek, bölgeyi teröristlerin baskı, tehdit ve zulümlerinden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak 2018 cumartesi saat 17.00 itibarıyla Zeytin Dalı harekatı başlamıştır. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

Planlanan hedeflerin bir bir gerçekleştirileceğini aktaran Bozdağ, harekatın Türkiye için ‘tercih’ değil ‘zorunluluk’ olduğunu söyledi.

‘Zeytin Dalı Harekatı’nın meşru olduğunu belirten başbakan yardımcısı, “Uluslararası toplum harekatın hukuki zemin ve gerekçeleriyle, hedefleriyle ilgili bilgilendirilmiştir. Her toplumun sınırlarını, halkını koruması meşru hakkıdır. Türkiye de bu hakkını kullanmıştır. Bu harekatta hedef PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleridir. Terör örgütlerinin silahları, cephanelikleri, lojistik noktaları, mühimmatları, üsleri hedeftir. Bunun dışında bir hedef bulunmamaktadır” diye konuştu.

Sivillerin zarar görmemesi için azami itinanın gösterildiğini kaydeden Bozdağ, sivillerin vurulduğuna dair haberlerin ‘kara propaganda’ amaçlı olduğunu söyledi.

‘Türkiye bir hukuk devletidir’

Bozdağ şöyle devam etti: “‘Zeytin Dalı Harekatı’ bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı bir harekat değildir. Harekat, bölgede yaşayan Kürtleri, Türkmenleri, Arapları terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak içindir. Türkiye’nin Rusya’ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı harekatının hedefi Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek ve güvenli bir bölge haline getirmektir.”

Başbakan yardımcısı, HDP’li vekillere de seslendi: “Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usül işleyecektir.”

Bozdağ, harekata ilişkin bir soru üzerine “Harekat planlandığı gibi devam ediyor. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri karadan harekat bölgesine girmiş durumdadır. İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır. Harekat sürecinde Allah’a şükür Silahlı Kuvvetlerimiz içinde şehit olan, yaralanan yoktur. Terör örgütünün attığı roketler sonucu yaralanan, hayatını kaybeden vatandaşlarımız vardır. Şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum” diye konuştu.