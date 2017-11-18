Bozdağ: NATO’nun yaptığı büyük bir skandal, alçaklık ve rezalettir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Atatürk’ün fotoğrafının ‘düşman hedef’ yapılıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılan Norveç’teki NATO tatbikatı için, “NATO’nun yaptığı büyük bir skandal, alçaklık ve rezalettir” dedi.

NATO’nun Norveç’te 8-17 Kasım tarihlerinde düzenlediği tatbikatta ‘düşman kuvvetleri’ liderlerinin arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının da koyulduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca NATO askerlerinin haberleştiği sistemde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adına sahte hesap açılmış, buradan NATO karşıtı paylaşımlar yapılmıştı.

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Türkiye askerlerini tatbikattan çekerken, NATO ve Norveç’ten özür gelmişti. Ayrıca NATO’nun iki personeli de ihraç edilmişti.

Bozdağ: Başaramayacaklar

Bozdağ, skandala ilişkin şunları söyledi: “NATO’nun yaptığı alçaklık skandal ve rezalettir. Şu ana kadar NATO da dünya da böyle bir skandal görmedi. Geçmişte yedi düvel nasıl Atatürk ve arkadaşlarını yenmeyi başaramadıysa bugün de Erdoğan’ı yenmeyi ve yok etmeyi başaramayacaklar. NATO genel sekreterinin özür dilemesi önemli ama NATO’yu yönetenlerin sorumluğu olduğu belli. Bu alçaklığı yapanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz.”