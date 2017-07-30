Bozdağ, müftülere nikah yetkisini böyle savundu: Laikliğin gereğidir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tartışma yaratan müftülerin nikah kıymasına olanak sağlayan yasa tasarısının ‘laikliğin gereği’ olduğunu söyledi.

Meclis’e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek.

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Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, tasarıyı “Tasarıdaki değişikliğin kabulü halinde bakanlık, mevcutlara ilaveten il/ilçe müftülüklerine de resmi nikah kıyma yetkisi/görevi verebilecek. Değişiklik, vatandaşımıza, resmi nikah kıyanlara ilaveten yeni seçenekler sunarak resmi nikahı teşvik etmekte ve kolaylaştırmaktadır” sözleriyle savundu.

Düzenlemenin nikah işlemlerini hızlandıracağını kadınların haklarını koruyacağını ileri süren Bozdağ “Değişiklik, hiçbir kimseyi il/ilçe müftülüklerinde resmi nikah kıymaya zorlamamaktadır; sadece vatandaşımıza ilave seçenekler sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Başbakan yardımcısının tasarıya getirilen ‘laiklik’ eleştirilerine yanıtı ise, “Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir; aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir; hukuk devletinin gereğidir” oldu.