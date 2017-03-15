Bozdağ ‘kıyameti’ kopardı: Adalet Divanı’nın başörtüsü kararı adaletin kıyametidir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü kararını ‘adaletin kıyameti’ diye niteledi.

Adalet Divanı, başörtülü bir Müslümanı işten çıkaran şirketi haklı bulan bir Belçika mahkemesinin kararını onamıştı.

‘Yazık hem de çok yazık’

Bozdağ Twitter hesabından yorumladığı kararla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) dahil tüm insan hakları sözleşmelerininin yanısıra AB değerleri ve evrensel hukukun yok sayıldığını, insan haklarının, din ve vicdan hürriyetinin, çalışma hakkının ihlali edildiğini savundu.

Bozdağ şunları yazdı: “Irkçılık, ayrımcılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı gibi aşırılık hastalıklarına kimi insanlar yakalanabilir ama bunların tedavisi olabilir. Fakat her şeye, şarta rağmen adaleti, hakkı ayakta tutmak ve yaşatmakla görevli mahkemelerin, bu hastalıklara yakalanması adaletin kıyametidir.”

Bakan yorumuna şöyle son verdi: “Belçika mahkemesi ve AB Adalet Divanı, Avrupa’da yükselen aşırılık hastalığına tutulup hak ve adaletten vazgeçmiştir. Yazık hem de çok yazık.”