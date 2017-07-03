Bozdağ, Öksüz’ün durumunu anlattı: Konuşmasın diye infaz edilmiş olabilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün Türkiye içinde hareket etme ihtimalinin ‘çok zayıf’ bulduğunu savundu ve ekledi: “Konuşmasın diye infaz edilmiş olabilir.”

Akıncı Üssü’nde gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı, hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Daha sonra Öksüz hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı, ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 13’ü asker, 14’ü emniyet personeli ve biri başbakanlık müşaviri olmak üzere toplam 28 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

‘Yüzde 100 diyemeyiz’

Milliyet’ten Abdullah Karakuş’a konuşan Bozdağ, Öksüz’le ilgili her hususun detaylı bir şekilde değerlendirildiğini ve hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi.

Öksüz’ün nerede olduğuna dair kesin bir bilginin olmadığını aktaran bakan, şöyle devam etti: “Öksüz, Türkiye içinde bir yerde birileri tarafından saklanıyor olabilir ya da yurtdışına kaçırılmış olabilir. Ya da infaz edilmiş olabilir, konuşmasın diye. Bu ihtimallerin hangisi doğrudur şu anda ölçecek kesin bilgiye sahip değiliz. Devlet tüm imkanlarıyla bu kişiyi aramak için seferber olmuş durumda. Ülke içinde hareket etme ihtimali çok zayıf. Yurtdışına kaçmamış diyebilir miyiz, yüzde 100 diyemeyiz.”