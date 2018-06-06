Bozdağ İnce’den dertli: Seçim meydanında beni kullanmasından rahatsızım

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini ilişkin eleştirileriyle ilgili olarak “Rahatsızım” dedi.

İnce, Bozdağ’ın Fethullah Gülen’i geçmişte övdüğü konuşmalarını miting meydanında dinletmişti. İnce, Bozdağ’ın seçimler yaklaştıkça CHP’lileri camide daha çok gördükleri yönündeki dokundurmasına yanıt olarak da, “2010’da umreye Bozdağ’la birlikte gittik” karşılığını vermişti.

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Habertürk’te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ konunun hatırlatılması üzerine, “Sayın İnce beni çok kullanıyor. Umreye gittiğini söylemek için beni kullanıyor. Sayın İnce iki üç günde bir ibadetini söylüyor. Siyaset meydanında beni de rahatsız ederek kullanmasından rahatsızım. Öyle olmaması gerekir.”

‘Terörle mücadele etmeyecek miyiz?’

Hükümet sözcüsü, Kandil operasyonunun 24 Haziran seçimleri öncesi hükümet tarafından gündeme getirilmesine ilişkin şunları söyledi: “Operasyonlar uzun süredir sürüyor. Kandil terörün yuvası. Daha öncede geniş kapsamlı hava harekatları yapıldı. Gerektiğinde karadan da harekat olacaktır. Seçime giderken yapılır mı, yapılmaz mı diye söylenecek diye terörle mücadele etmeyecek miyiz? Vatandaşımızı şehit etmesini mi bekleyeceğiz? Teröre operasyon yapacağız diyoruz, ses CHP’den geliyor. Terörist orada yok diyor, teröristler çıkıyor biz buradayız diyor. CHP teröristlerin avukatlığını mı yapıyor? Biz CHP’nin mantığıyla hareket etseydik teröristler eylem yapmaya devam edecekti.”

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Süleyman Şah anlaşması yok

Bozdağ, Suriye’nin Menbiç kentinden YPG’nin çıkarılması konusunda ABD ile varılan uzlaşmanın Süleyman Şah türbesinin yerine taşınmasını da içerdiği yönünde AKP’ye yakın medyada çıkan haberle ilgili de, “Şu anda o konu üzerinde konuşulmuş değerlendirilmiş bir konu yok. Şu an güvenli bir yerde, askerimiz koruyor. Şu an alınmış bir karar ve takvim yok” dedi.