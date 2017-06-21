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Bozdağ ‘inanarak söyledi’: Türk yargısı, AB ülkelerinden ve ABD’den daha adil


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘her türlü takdiri hak ettiğini’ söylediği Türk yargısını dünyayla kıyasladı: “AB ülkelerinin yargısından da, ABD’nin yargısından da daha adaletle hükmeden, daha doğru kararlar veren bir yargıdır. İnanarak söylüyorum.”

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Bölge İdare Mahkemesi’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bozdağ, sözlerine şöyle başladı: “Türk yargısı her türlü takdiri hak etmektedir. Ama hakareti, eleştiriyi, tehdidi asla hak etmemektedir. Bunun altını özellikle çizmek isterim.”

‘Görüyoruz oralarda neler olduğunu’

“Böyle adalet aranmaz” diyerek ‘Adalet Yürüyüşü’ne çatan Bozdağ, “Dünyanın hiçbir demokratik hukuk devletinde yargı kararlarının İstanbul-Ankara E-5 Karayolu’nda denetlendiğine dair bir kural yoktur. Sokakların yargıyı denetlediğine dair bir kural yoktur. Yargıyı denetleyen kendi içindeki mekanizmalar var” diye konuştu.

Bakan şöyle devam etti: “Çok net söylüyorum; Türkiye’nin yargısı AB ülkelerinin yargısından da, ABD’nin yargısından da daha adaletle hükmeden, daha doğru kararlar veren bir yargıdır. Ben bunu söylediğim zaman bazı çevreler ayağa kalkıyor, başka başka şeyler söylüyor. Ben bunu siyaseten söylemiyorum, ben bunu inanarak söylüyorum. Görüyoruz oralarda neler olduğunu.”

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