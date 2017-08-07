Bozdağ Eurovision için ümit vermedi: Şu anda öyle bir şey yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye’nin önümüzdeki yıl yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılması yönünde bir çalışma olmadığını söyledi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın aktardığına göre,Bozdağ, yeni görevi nedeniyle gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve yöneticilerini kahvaltıda ağırladı.

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Bozdağ, gazetecilerin “Türkiye önümüzdeki yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak mı” sorusuna “Şu anda yok öyle bir şey yok” yanıtını verdi.

Manga’nın paylaşımı heyecanlandırmıştı

Türkiye, oylamadaki eşitsizlikleri gerekçe göstererek son beş yıldır Eurovision’a katılmıyor.

2010 yılındaki yarışmada ikinci olan Manga’nın resmi Twitter hesabından ‘Eurovision? Yine, yeni, yeniden‘ mesajını paylaşması heyecan yaratmış, ‘duydukları haberler üzerine hissiyatlarını paylaştıklarını’ belirten Manga, mesajın yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

DHA, Türkiye’nin yarışmaya yeniden katılmak için ön hazırlıklara başlandığının konuşulduğunu, hazırlıklar kapsamında bazı sanatçılara teklif götürüldüğünü, daha önce yarışmada Türkiye’yi temsil etmiş isimlerle de görüşmeler yapıldığını ve fikir alışverişinde bulunulduğunu öne sürmüştü.