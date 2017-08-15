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Bozdağ, Erdoğan’ın Twitter hesabından ‘cumhuriyet’i silmesini ‘arşiv’le savundu

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabında ‘Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı’ ifadesindeki ‘cumhuriyet’ kelimesinin silinmesiyle ilgili tartışmaları ‘fevkalade yanlış’ buldu.

‘Anayasaya uygun’

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gelen bir soru üzerine “Özellikle bilinmesini isteriz ki ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesi hem anayasamıza hem de bugüne kadar süregelen uygulamaya uygun bir ifadedir” diyen Bozdağ, daha önce görev yapmış cumhurbaşkanlarının da 30 Ağustos Zafer Bayramı davetiyelerinde aynı ifadeyi kullandığını savundu.

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‘Tartışma konusu yapılması fevkalade yanlış’

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Erdoğan adına düzenlediği mazbatada da ’12’nci Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesinin yer aldığını dile getiren hükümet sözcüsü şöyle devam etti: “Bundan önceki merhum ve hayatta olan cumhurbaşkanları döneminde basılan davetiyelerde tartışma konusu yapılmamış bir hususun, sayın cumhurbaşkanı söz konusu olunca tartışma konusu yapılması fevkalade büyük bir yanlışlıktır.”

Erdoğan, Twitter hesabından ‘cumhuriyet’i sildi


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