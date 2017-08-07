Bozdağ emin: Kılıçdaroğlu 2019’da aday; ‘adalet’ değil ‘adaylık’ yürüyüşüydü

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nün aslında ‘adaylık devşirme yürüyüşü’ olduğunu savundu.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın aktardığına göre gazetecilerle hükümet sözcüsü olduktan sonra bir araya gelen Bozdağ, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

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ozdağ, Kılıçdaroğlu’nun Alman Focus dergisine verdiği demeç üzerine şunları söyledi: “Türk turizmine bir bomba attığı gibi Türk ekonomisine de bir bomba atmaktır bu. Demeci görünce Almanya’daki siyasi bir parti lidere mi Türkiye üzerine konuşmuş diye kendi kendime sordum. Allah aşkına Türkiye’de siyaset yapan ve Türk halkından iktidar olmak için oy isteyen birisi, Türkiye’nin ekonomisi kötüye gitsin, Türkiye’ye turist gelmesin, turizmi geriye gitsin diye açıklama yapabilir mi?”

‘Aday Kılıçdaroğlu’

Kılıçdaroğlu’nun 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını öne süren Bozdağ, şöyle devam etti: “Kanaatim Kılıçdaroğlu kendi aday olacak. Konuşmalarına baktığımız zaman ‘Ben planladım, ben yaptım, ben yürüdüm’ diyor. Sürekli ‘ben, ben’ konuşuyor. Vatandaşlarımıza hitap ederken de ‘beni’ öne çıkarıyor. CHP’den ayrı bir Kılıçdaroğlu figürü ortaya çıkarılıyor. CHP ayrı, CHP’ye antipatisi olan vatandaşlar oraya oy vermeyebilir ama Kılıçdaroğlu’nu oradan soyutladığınızda ayrı. Arkadaki rakamları büyük göstererek orada bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Kurultay falan da yapacaklar, başka şeylerle beraber. Benim kanaatim kendisi 2019’de adaylık için zemin hazırlıyor. Bu miting de adaylığının ilk ilanıdır. Orada muhafazakar kesime, başka kesimlere mesaj veriyor. ‘Ben sizin hepinizim hamisi olacağım’ diyor. Adalet yürüyüşü değil, adaylık devşirme yürüyüşü yaptı. Bundan sonra bunun altını tahkim edecektir.”

‘Laikliğe aykırı değil’

Bozdağ, tartışma yaratan müftülere nikah kıyma yetkisini de savundu: “Bunun laikliğe aykırı bir yönü kesinlikle söz konusu değildir. Yasalarımız zaten buna engeldir. İnsanları müftülüklerde resmi nikah kıymaya zorlamamaktadır, yani bir alternatif ilave etmektedir. Bazıları, ‘Camilerde nikah kıyılacak’ falan diyor. Evlendirme yönetmeliği var. Orada mabetlerde nikah kıyılamayacağına dair çok açık kural, hüküm var.”

Tek tip kıyafete KHK

Bozdağ, darbe girişimi sanıklarına tek tip kıyafet uygulamasına da değindi.

Bunun için yasal bir zemin yaratmak için kanun hükmünde kararname çıkarılabileceğini söyleyen Bozdağ şöyle devam etti: “Kimlere uygulanacağı konusunda genel dışında bir takım farklılıklar olacaksa onun bir yasal zemine ihtiyacı olduğunu ifade etti Sayın Bakanımız. Onlar da çalışıyorlar. Şu anda renkle ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklaması oldu. Rengi konusunda bir belirsizlik yok ama kapsamıyla ilgili konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum. Bakanlık üzerinde çalışıyor, o çalışmayı hükümetimizle paylaşacak. Ondan sonra son şekli verilecek. Muhtemelen önümüzde çıkacak KHK’lardan birine o düzenleme konulabilir. Çünkü Ekim’de Meclis açıldığı için o zamana kadar zaten yasalaşma imkanı yok.”