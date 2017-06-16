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Bozdağ da topa girdi: Mahkeme kararı halkı sokağa davet ederek denetlenemez


 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: ”Mahkeme kararı halkı sokağa davet ederek denetlenemez.”

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almıştı. Yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başlamıştı. Kılıçdaroğlu, partililer ve yurttaşların yürüyüşü İstanbul’da son bulacak.

Bozdağ, yazılı açıklamasında, Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun yargı mensuplarına yönelttiği eleştirilerin ‘tahkir, tezyif ve tahrik’ içerdiğini savundu: “Yargılama süreci devam ederken, bu süreci hukuka aykırı olarak etkileyecek biçimde açıklamalar yapmak, yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur. Mahkeme kararı halkı sokağa davet ederek denetlenemez.”

Yargısal karar ve tasarrufların denetimi için öngörülmüş kanun yollarının açık olduğunu da kaydeden bakan, “Mahkeme kararlarının halkı sokağa davet ederek denetlenebildiği bir hukuk devleti modeli henüz icat edilmemiştir” dedi.

Bozdağ, sözlerini şöyle bitirdi: “Yollarda yürüyerek veya sokakları hareketlendirerek adalet terazisinin ayarını bozmak mümkün değildir. Yargıya karşı toplumu tahrik etmeyi bir siyaset tarzı haline getiren Kılıçdaroğlu’nu, yargıya ve yargı görevi yapanlara yönelik haksız ithamlarından dolayı şiddetle kınıyorum.”

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