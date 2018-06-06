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Yaramazlara biraz batar!

Bozdağ ‘büyük oyun’u çözdü: Muhalefetin hedefi ikinci tur, Meclis çoğunluğu istiyorlar

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçimleri değerlendirdi: “Muhalefetin tek hedefi ikinci tura bıraktırmak. Parlementoda bir çoğunluk gayreti içindeler.”

Habertürk yayınına katılan Bozdağ, cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turda biteceğini ve muhalafetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın galibiyetinin ‘farkında olduğunu’ savundu.

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Bozdağ şöyle konuştu: “Muhalefet ilk turda biteceğini düşünse tek aday üstünde anlaşırdı. Muhalefetin tek hedefi ikinci tura bıraktırmak. Bu iş birinci turda sayın cumhurbaşkanımızın galibiyeti ile neticelenecek, bunu onlar da biliyor. Parlementoda bir çoğunluk gayreti içindeler. Cumhurbaşkanlığı seçiminden umudu kestiler. Tayyip Bey’in ‘elini kolunu bağlayalım’ı hesaplıyorlar. AK Parti ve MHP’den sisteme karşı olan ‘Hayır’ verdi. Ama bunların cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’dır. Hayır verenlerin ciddi bir kesimi AK Parti ve cumhurbaşkanımıza vereceklerdir. Görünen köy kılavuz istemez. Partimize dönük yaklaşım çok iyi.” 

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