Bozdağ bu kez ‘duymuş’: İnce’nin asıl hedefi İstanbul’a belediye başkanlığı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin hedefinin cumhurbaşkanlığı olmadığını, İstanbul belediye başkanlığına ‘göz koyduğunu’ öne sürdü.

Bozdağ, İnce’nin kendisine ilişkin eleştirileriyle ilgili olarak “Rahatsızım” demişti. Bozdağ seçimler içinse “Muhalefetin tek hedefi ikinci tura bıraktırmak. Parlementoda bir çoğunluk gayreti içindeler” yorumunu yapmıştı.

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AA’ya konuşan Bozdağ, “AK Parti’nin büyük bir değiştirme, dönüştürme gücü var. AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne değişen dönüşen hep CHP olmuştur. CHP zihniyetinin dönüştüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle büyük bir dönüştürme gücü var. Herhalde sonunda Muharrem İnce AK Parti’ye katılma kararı alacaktır. Bu gidiş oraya doğru gidiyor” dedi.

Seçim sisteminin ‘kaybedenin kaybolacağı’ bir sistem olduğunu söyleyen hükümet sözcüsü, CHP’de ‘iki başlılık’ olduğunu savundu.

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Bozdağ şöyle devam etti: “Acaba Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı kaybedince, Kılıçdaroğlu genel başkanlığı mı kaybedecek? Onu hep beraber göreceğiz seçimde. Ama tabii Muharrem İnce için duyumlar geliyor. Hemen genel başkanlığa oynamayacak. Gözünü İstanbul’a koymuş diyorlar. Şu anda hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil. Bir yere belediye başkanlığı için yatırım yapıyor diyorlar.”