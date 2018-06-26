Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bozdağ: Bedelli askerlik bu yıl içinde

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlikle için, “Milletimize bu konu taahhüdümüzdür ve bunu biz hayata geçireceğiz. Tahminim, bu yıl içerisinde bu konuda çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

Fotoğraf: DHA

‘Bedelli askerlik’ son dönemde ‘seçim sonrası’ koşuluyla hükümetin gündeminde.

Reklam

A Haber yayınına katılan Bozdağ, Meclis’in yemin töreninden sonra 1 Ekim’e kadar ara vereceğini hatırlattı.

Bedelli askerlik düzenlemesinin 1 Ekim’den sonra gündeme geleceğini kaydeden Bozdağ, KHK’yla yapılmayacağını söyledi.

Reklam

Bozdağ şöyle devam etti: “Kaldı ki hükümetin çıkarma yetkisi olan KHK, sadece anayasayla değişen hükümet sistemine ilişkin uyum yasalarıyla ilgili ve sınırlıdır. Meclis sadece bu konularda KHK çıkarma yetkisi vermiştir. Onun dışında çıkaramaz. Ama Meclis açıldıktan sonra Meclis elbette bunun değerlendirmesini yapacaktır. Bizim de milletimize bu konu taahhüdümüzdür ve bunu biz hayata geçireceğiz. Tahminim, bu yıl içerisinde bu konuda çözüme kavuşturulacaktır.” 

Yıldırım’dan ‘bedelli askerlik’ sorusuna: Bence şartlar oluştu

Yıldırım’a bedellide yaş ve ücret soruldu: Haberler asılsız, yeni yönetim belirler

A Haber: ‘Bedelli’ çalışması başladı; 20-25 bin lira, yaş sınırı 28

Yıldırım seçim sonrasını adres gösterdi: Bedelli askerlik ele alınacak

Bedelli askerlik sorulunca Başbakan Yıldırım: Bir şekilde çözülmesi lazım

Erdoğan’dan bedelli askerlik sorusuna: Seçim sonrası ‘Uygun’ denirse önünü açarız

Sözcü Kalın, bedelli askerlik için seçim sonrasını işaret etti: Şartlara göre bakılır

İnce’den askerlik için ‘yeni model’: Bedelli yok, askerlik iki aya inecek

Erdoğan, bedelli askerlik için başkanlığı işaret etti: Geçiş hallolunca masaya yatırılır

AKP sözcüsü: Bedelli askerlikle ilgili düzenleme gündemimizde yok

Hükümet bedelli askerliği gündeme alıyor: Son sözü Erdoğan söyleyecek

Hükümet bedelli askerliğe ‘olumlu’ bakıyor

Erdoğan’dan ‘bedelli askerlik’ sorusuna: Seçim ortamında doğru değil

SON HABERLER

‘Özgür ülkelerde oy verip Türkiye’dekileri ‘tiran Erdoğan’ın eline bıraktılar’

Pazar gecesi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’da en fazla oy aldığı Hollanda ve Belçika’daki seçmenler sokaklarda kutlamalar yaptı. Yasalara uygun olmayan kutlamalar için bir siyasetçi şu yorumu yaptı: “Tam bir istila. Erdoğan’ın İslamofaşizmini kutlayan Türkler, özgür bir ülkede oy kullanarak Türkiye’deki vatandaşları tiran Erdoğan’ın eline bıraktı.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...