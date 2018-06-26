Bozdağ: Bedelli askerlik bu yıl içinde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlikle için, “Milletimize bu konu taahhüdümüzdür ve bunu biz hayata geçireceğiz. Tahminim, bu yıl içerisinde bu konuda çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

‘Bedelli askerlik’ son dönemde ‘seçim sonrası’ koşuluyla hükümetin gündeminde.

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A Haber yayınına katılan Bozdağ, Meclis’in yemin töreninden sonra 1 Ekim’e kadar ara vereceğini hatırlattı.

Bedelli askerlik düzenlemesinin 1 Ekim’den sonra gündeme geleceğini kaydeden Bozdağ, KHK’yla yapılmayacağını söyledi.

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Bozdağ şöyle devam etti: “Kaldı ki hükümetin çıkarma yetkisi olan KHK, sadece anayasayla değişen hükümet sistemine ilişkin uyum yasalarıyla ilgili ve sınırlıdır. Meclis sadece bu konularda KHK çıkarma yetkisi vermiştir. Onun dışında çıkaramaz. Ama Meclis açıldıktan sonra Meclis elbette bunun değerlendirmesini yapacaktır. Bizim de milletimize bu konu taahhüdümüzdür ve bunu biz hayata geçireceğiz. Tahminim, bu yıl içerisinde bu konuda çözüme kavuşturulacaktır.”