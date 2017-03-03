Bozdağ ağır konuştu: Almanya PKK, FETÖ ve DHKP-C’nin sığınağı oldu

Almanya’yla gerilim yükseliyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor” dedi.

Bozdağ’dan önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘güçlü bir Türkiye’yi istemeyen Almanya’nın ‘Hayır’ için çalıştığını savunmuştu.

Bozdağ, Almanya’da katılacağı programın iptal edilmesini de, “Çok net bir biçimde görülüyor ki bu belediyeyi de aşan bir karardır, skandal bir karardır, diplomatik nezakete aykırı bir karardır” diye yorumladı.

Türkiye’nin Almanya’dan alacağı demokrasi dersi olmadığını söyleyen adalet bakanı şunları söyledi: “Dönüp tarihlerine baksınlar. Eski hastalıkların hortladığını görüyoruz, o hastalıkları tedaviyle uğraşsınlar. Eğer o hastalıkları tedavi etmezlerse korkarım ki bugün Türkiye’nin Adalet Bakanı’nı Almanya’da konuşturmayanlar kendi topraklarında kendileri de konuşamayacak hale geleceklerdir.”

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel tutuklanınca…

Türkiye ile Almanya arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından da gerginlik baş göstermişti. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Almanya’da birçok kişi ve kurum Yücel’in serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Alman basını da Yücel ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için bir kampanya başlatmıştı.

Yücel ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.