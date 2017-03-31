Bozdağ, ABD’nin ‘Öksüz izahı’na ikna olmadı: Elçilik vizesini iptal ettiği kaç kişiyi aradı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD’nin darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz’le ilgili açıklamasına ikna olmadı.

Gülen Cemaati’nin ‘hava kuvvetleri imamı‘ olduğu öne sürülen Öksüz, darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamamıştı.

Öksüz’ün darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlerine yönelik iddianameyle ilgili açıklama yapan Ankara başsavcılığı şu ifadelere yer vermişti: “21 Temmuz 2016 tarihinde, saat 10.22’de ABD İstanbul başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz’ün cep telefonunun arandığına dair kayıt var.”

ABD büyükelçiliği, Öksüz’ün ABD vizesinin iptal edildiğini bildirmek için arandığını belirtmişti.

‘Olayı tam izah etmiyor’

Nevşehir’de Öksüz’e ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ, “Adil Öksüz’ün ABD Büyükelçiliğinden bir telefon vasıtasıyla arandığı çok net, çok açık bir durum ve Büyükelçilik de bunu kabul etti. Tabi izahı önemli. ‘Biz bunu Türk polisiyle iş birliğinin somut bir göstergesi olarak yaptık’ diye bir ifadesi var. Tabi bu iş birliğinin somut bir göstergesi ifadesi tek başına yeterli bir ifade değil. Olayı tam da izah etmiyor” dedi.

‘ABD, aradığı isimlerden bazılarını açıklasın’

ABD Büyükelçiliği’nin bugüne kadar pek çok Türkiye vatandaşının vizeesini iptal ettiğini hatırlatan Bozdağ, Öksüz’e telefonla bilgi verilmesine ilişkin açıklama istedi: “ABD Büyükelçiliği bugüne kadar pek çok Türk vatandaşının vizesini iptal etti. Ben merak ediyorum şu ana kadar ABD Büyükelçiliği vizesini iptal ettiği Türk vatandaşlarından kaç kişiyi aramıştır? Aradığı isimlerden bazılarını açıklayabilir mi, sakıncası, gizliliği yoksa?”

‘Gülen’in iade edin, oturma iznini iptal edin’

ABD’den darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu belirtilen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in iadesini ve oturma izninin iptalini talep eden Bozdağ, şöyle devam etti: “Adil Öksüz ortaya çıktı, bir sakıncası da yok. Hatta ben buradan Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunuyorum. ABD vizesi iptal edilip de ABD Büyükelçiliği tarafından ‘Vizeniz iptal edilmiştir’ diye bilgi verilen, aranılan, vizesi iptal edilmiş tek bir Türk vatandaşı var mı yok mu? Bu da çok çok önemli. Bunun da bir örneği yok.”