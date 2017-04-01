Bozdağ ABD istihbaratına ‘akıl verdi’: Bharara’nın telefonunu takip etsinler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD’de tutuklu bulunan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf ve Sarraf’la ilgili dava kapsamında geçen hafta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ‘adil yargılanmaları halinde’ beraat edeceklerine inandığını söyledi.

Atilla, ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sarraf’la ilişkili olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Bharara ve Berman eliyle 17 Aralık

Milliyet’ten Serpil Çevikcan’a konuşan Bakan Bozdağ, daha önce söylediklerini yineleyerek, tutuklamanın hukuki değil ‘siyasi’ bir olay olduğunu savundu.

Tutuklamaları “FETÖ’nün 17 Aralık’ta Türkiye’de yapamadığı operasyonu (Rıza Sarraf’ı tutuklatan Amerikalı eski başsavcı Preet) Bharara ortaklığıyla, Türkiye’de ağırladıkları Richard Berman isimli bir hâkim vasıtasıyla ABD’de gerçekleştirme teşebbüsüdür” sözleriyle değerlendiren Bozdağ, dosyada delil olmadığını savundu.

Bozdağ, “Savcının iddiası ve yorumu var. Onların doğrulayan bir delil yok. Rapordan bahsediliyor. O zaman o raporu koyarsın oraya bütün dünya görür” diye konuştu.

‘İstihbarat takip etsin’

ABD istihbaratına Bharara’nın telefonunun dinlenmesi tavsiyesinde de bulunan Bozdağ, “FETÖ’nün Türkiye’deki uzantılarının, 17 Aralık’ta yapmak istedikleri hukuksuzluk ve operasyonunun ABD’de devamını sağlamak gibi duruyor; çok açık. FETÖ-Bharara ortaklığı da çok açık. Bharara’nın telefon ve iletişimini ABD istihbarat bir takip etsin. Baksın bakalım çok net bir şekilde bu işbirliğinin ortaya çıkacağını göreceklerdir” dedi.

‘Niye hemen gözaltına alınmadı?’

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada hukuku kullanarak ama hukuka uygun olmayan bir operasyon yürütülüyor. Adil bir yargılanma olduğu takdirde ben her ikisinin de beraat edeceğine inanıyorum, ceza almayacağını düşünüyorum. Bharara görevden alındı ve yeni savcı atanmadı. Bakın; Genel Müdür Yardımcısı New York’tan giriyor ABD’ye. Bilgisayara girince o kişinin isminin hemen oradan çıkması lazım. Aranan bir kişiyi hemen oradan almaları lazım ama almıyorlar. Adam giriyor, programını yapıyor. Ama Türkiye’ye dönerken aynı havalanında bir işlem başlatılıyor. O da belli ki o günden önce alınmış ve yakalama kararının olmadığı ihtimalini gösteriyor.”

Tutuklamayı ‘FETÖ’cülerin bir organizasyonu’ olarak değerlendiren bakan, “ABD yönetiminin bu operasyonu yakından görmesinde fayda vardır. Burada hukukun işlemesinden ötürü hukukun kullanılması söz konusu. Bu eninde sonunda ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Bozdağ, Bharara’nın ‘FETÖ’ ile birlikte Türkiye’ye karşı yürütülen bir operasyonun ortağı olduğunu da öne sürmüştü.