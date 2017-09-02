Bozcaada’nın taslak planı: Silueti bozan yapılar temizlenmeli, ada korunmalı

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Bozcaada turizminin geliştirilmesi için hazırlanan taslak planda, “Adanın siluetini bozan yapılar temizlenmeli, ada özgün hali ile korunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Bozcaada turizminin geliştirilmesi için bir turizm planı hazırlamak isteyen Bozcaada Belediyesi, geçen yıl Batman Üniversitesi’yle bir protokol imzaladı. İncelemeler sonucunda hazırlanan taslak plan Bozcaada Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

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‘Seferlerde revizyon’

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre, 71 sayfadan oluşan planda adanın mevcut turizmi mercek altına alındı. Planda, Bozcaada’nın ulaşım, barınma ve çevresel sorunlarının çözülmesi yönünde birtakım öneriler yer aldı.

Adaya ulaşımı sağlayan feribot ve deniz otobüsü seferlerinde revizyon yapılması, adanın mevcut taşıma kapasitesi belirlendikten sonra işletme sayısı ve işletme niteliklerinin belediye tarafından denetlenmesi tavsiye edildi.

Adanın kısıtlı olan turizm süresinin uzatılabilmesi için turizm türünün çeşitlendirilmesi ve buna bağlı olarak turistik işletmelerin hizmet kalitesinin geliştirilmesi önerildi.

Henüz taslak halinde olan plan, son şeklini aldıktan sonra belediye meclisinin onayına sunulacak.

‘Bozcaada’nın betonlaşmasını istemiyoruz’

Adanın siluetini bozan otel, kamu binaları ve devlet lojmanlarıyla ilgili, planda “Bu binalar ile ilgili detaylı analiz çalışmaları yapılarak adanın siluetini bozan yapılar temizlenmeli, ada özgün hali ile korunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Bozcaada’da bir barınma problemi olduğunu söyleyen Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, şöyle konuştu: “Adanın siluetini bozan yapılar ‘sosyal konutlar’ dediğimiz yaklaşık 40 tane lojmandan oluşan bir bölge. Daha önceki Bozcaada fotoğraflarında bu bölgede 7 tane yel değirmeni olduğunu gördük. Bizim hayalimiz Bozcaada’nın eski dokusunu tekrar ortaya çıkarmak. Bozcaada’nın betonlaşmasını ve ciddi bir oranda imara açılmasını istemiyoruz. Bozcaada’da bir konut problemi var. Bozcaada merkezine yakın noktalarda ada mimarisine uygun, bahçeleri olan bir konut alanının mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor.”