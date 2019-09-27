Bozcaada’da izinsiz çalışma durduruldu: İşletme sahibine ‘ırkçılık’ suçlaması

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Habbele koyuna yapılmak istenen izinsiz çalışma, çevre sakinleri tarafından durduruldu. İşletme sahibi olduğu belirtilen bir kişinin Kürtlere hakaret ettiği öne sürüldü.

Bozcaada Forum üyeleri, Bertiz Otel’in otel binası önündeki sahilde yaptığı çalışmayı dün engellemek istedi. Forum üyeleri, deniz kenarında toprak düzleme çalışması yapan iş makinelerini, önüne geçerek durdurdu. Çevre sakinlerinin ısrarı sonucu iş makinesi durmak zorunda kaldı. Ancak koyda ufak çaplı bir tartışma da çıktı.

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bozcaadahaber.net’e bir açıklama gönderen Bozcaada belediyesi, bir kişinin kendi parselinin önünde, kamuya ait alanda izin almadan arazi tesviyesi yaptığı ihbarının geldiğini kaydetti. Açıklamada belediye ekipleri ile jandarmanın olay yerine gittiği ve izin alınmadan bir çalışma yapıldığının belirlenmesi üzerine, çalışmanın durdurulması gerektiğinin tebliğ edildiği dile getirildi.

Bozcaada Forum, olaya ilişkin Facebook hesabından bir de video yayınladı. Videoda, çevre sakinleriyle tartışan bir kişinin “Ben burayı bir Kürt’e satacağım, oturtacağım sizi kazığa” dediği duyuluyor. Bu kişinin, otel sahibi Kemal Özkarahan olduğu belirtildi.